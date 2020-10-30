Римас Куртинайтис: у «Црвены Звезды» есть явный лидер, которому позволено на площадке всё

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением перед матчем 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».
«Црвена Звезда» — очень хорошая команда, которая хорошо защищается. У них есть явный лидер Лойд, которому позволено на площадке всё. В среднем он набирает более 23 очков за игру и в данный момент является одним из лидеров Евролиги по результативности. Он здорово играл в «Валенсии» в прошлом сезоне, однако в этом году ему предоставлена большая свобода. У него хороший трехочковый бросок, есть проход под кольцо, на него играет вся команда, поэтому остановить Лойда — наша задача номер один. В целом, «Црвена Звезда» — соперник сложный, активно работает в защите, поэтому матч простым не будет.
Им неважно, где играть, дома или на выезде, хотя в данной ситуации, когда матчи проводятся без зрителей, фактор своей площадки практически ни на что не влияет. Будет сложно, но нам отступать уже некуда, мы должны выигрывать домашние матчи. Изменений у нас нет, однако хочу порадоваться вчерашней тренировке. Впервые в сезоне мы провели ее на нужном уровне. Собрались практически все игроки, гораздо лучше стала энергия, у ребят было хорошее желание. Думаю, с каждой тренировкой мы становимся все лучше. Надеюсь, все это мы перенесем на игровой режим», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
- 30 октября 2020
-
10:11
-
09:43
-
09:36
-
09:29
-
08:56
-
08:54
-
03:30
-
00:51
-
00:44
-
00:26
- 29 октября 2020
-
23:47
-
22:50
-
22:35
-
21:52
-
21:17
-
20:57
-
19:36
-
17:39
-
16:06
-
14:48
-
14:05
-
14:00
-
13:30
-
12:35
-
11:33
-
11:11
-
11:10
-
09:57
-
09:41
-
09:00
-
08:54
-
01:10
-
01:00
- 28 октября 2020
-
23:59
-
23:57