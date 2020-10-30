Римас Куртинайтис: у «Црвены Звезды» есть явный лидер, которому позволено на площадке всё

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением перед матчем 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».

«Црвена Звезда» — очень хорошая команда, которая хорошо защищается. У них есть явный лидер Лойд, которому позволено на площадке всё. В среднем он набирает более 23 очков за игру и в данный момент является одним из лидеров Евролиги по результативности. Он здорово играл в «Валенсии» в прошлом сезоне, однако в этом году ему предоставлена большая свобода. У него хороший трехочковый бросок, есть проход под кольцо, на него играет вся команда, поэтому остановить Лойда — наша задача номер один. В целом, «Црвена Звезда» — соперник сложный, активно работает в защите, поэтому матч простым не будет.

Им неважно, где играть, дома или на выезде, хотя в данной ситуации, когда матчи проводятся без зрителей, фактор своей площадки практически ни на что не влияет. Будет сложно, но нам отступать уже некуда, мы должны выигрывать домашние матчи. Изменений у нас нет, однако хочу порадоваться вчерашней тренировке. Впервые в сезоне мы провели ее на нужном уровне. Собрались практически все игроки, гораздо лучше стала энергия, у ребят было хорошее желание. Думаю, с каждой тренировкой мы становимся все лучше. Надеюсь, все это мы перенесем на игровой режим», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».