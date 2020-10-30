Сергей Карасёв: нужно ни в коем случае не прогибаться. Всё-таки пора уже побеждать

Форвард «Химок» Сергей Карасёв поделился ожиданиями от матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».

«Думаю, уже все заждались первой победы в Евролиге: и мы, и болельщики. После поражения в Саратове мы собрались всей командой, поговорили друг с другом, после чего провели хорошую тренировку. Понятно, что есть расстройства и обиды после старта сезона, но все ребята понимают, что нужно двигаться дальше. Сейчас у нас почти полный состав, все работают, смотрим в будущее с высоко поднятой головой. Нам предстоит матч с «Црвеной Звездой», которая в этом сезоне смотрится очень хорошо. Это команда с типично сербским игровым стилем: агрессивная защита, быстрый переход в атаку, большое количество трёхочковых бросков, постоянная агрессия. Однако мы играем дома, поэтому нужно встретить соперника с таким же напором, с каким играют они, и ни в коем случае не прогибаться. Всё-таки пора уже побеждать», — цитирует Карасёва официальный сайт «Химок».