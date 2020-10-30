Майк Д'Антони трудоустроился в новом клубе НБА после увольнения из «Рокетс»

Майк Д'Антони и Име Удока стали ассистентами главного тренера «Бруклин Нетс» Стива Нэша, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Д'Антони был уволен из «Хьюстон Рокетс» после того, как команда выбыла из плей-офф в сентябре. Он возглавлял «Финикс Санз», когда там играл Стив Нэш. Удока никогда не был главным тренером в НБА, семь лет отработав в штабе Грега Поповича в «Сан-Антонио Сперс» и один год ассистентом в «Филадельфии Сиксерс».
В штаб Нэша ранее вошёл бывший главный тренер «Нетс» Жак Вон, который был понижен до должности помощника. Войнаровски сообщал, что Вон стал самым высокооплачиваемым ассистентом в НБА сразу после новости о его назначении. Неясно, соответствует ли действительности эта информация до сих пор, поскольку Д'Антони вряд ли является низкооплачиваемым ассистентом.
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