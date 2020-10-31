«Барселона» вырвала гостевую победу в матче с чемпионом Испании
В Витории завершился матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Баскония» принимала «Барселону». В первой половине поединка гости были немного удачливее «Басконии» в каждой из четвертей, выиграв их с минимальным преимуществом. В итоге, к большому перерыву каталонцы вели со счётом 39:37.
В третьей четверти «сине-гранатовые» сохраняли преимущество — 58:56. В заключительном игровом отрезке действующие чемпионы Испании вырвались вперёд, но за 52 секунды до финальной сирены Алекс Абринес вывел «Барселону» вперёд, после чего счёт в матче больше не менялся. Итоговая победа каталонцев — 72:71.
Самым результативным в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 18 очков, у «Басконии» 15 очков в активе Зорана Драгича.
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
30 октября 2020, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
71 : 72
Барселона
Барселона, Испания
Баскония: Зоран Драгич - 15, Полонара - 14, Фалл - 11, Джекири - 10, Вильдоса - 8, Хенри - 8, Гедрайтис - 4, Седекерскис - 1, Диоп, Куруцс, Питерс, Райэсте
Барселона: Миротич - 18, Дэвис - 12, Абринес - 10, Курич - 9, Ханга - 5, Эртель - 5, Ориола - 4, Больмаро - 3, Калатес - 2, Хиггинс - 2, Шмитс - 2, Мартинес
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