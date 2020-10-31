«Барселона» вырвала гостевую победу в матче с чемпионом Испании

В Витории завершился матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Баскония» принимала «Барселону». В первой половине поединка гости были немного удачливее «Басконии» в каждой из четвертей, выиграв их с минимальным преимуществом. В итоге, к большому перерыву каталонцы вели со счётом 39:37.

В третьей четверти «сине-гранатовые» сохраняли преимущество — 58:56. В заключительном игровом отрезке действующие чемпионы Испании вырвались вперёд, но за 52 секунды до финальной сирены Алекс Абринес вывел «Барселону» вперёд, после чего счёт в матче больше не менялся. Итоговая победа каталонцев — 72:71.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 18 очков, у «Басконии» 15 очков в активе Зорана Драгича.