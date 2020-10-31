Леброн Джеймс и его агент отреагировали на обвинения в незаконной деятельности

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его агент Рич Пол отреагировали на обвинения анонимного агента, который утверждает, что из-за деятельности этого тандема несколько игроков понесли многомиллионый ущерб.

«Это правда. Скажите это ещё раз и громче в спину людям. Знаете, вы даже не должны повторять это себе», — написал Леброн Джеймс на своей странице в «Твиттере».

В свою очередь агент Леброна Рич Пол разместил большой пост на своей странице в «Инстаграме». Так он выразил благодарность своим клиентам, а также добавил, что поддержка молодых талантов значит гораздо больше, чем критика недовольных. Функционер также подчеркнул, что гордится своей работой и сотрудничеством с такими клиентами.