Аналитик НБА назвал суперзвезду, которая идеально подходит для игры с Карри и Томпсоном

Известный обозреватель NBC Sports Том Хармпестро считает, что форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс мог бы стать идеальным одноклубником лидерам «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри и Дрэймонду Грину.

«Мне кажется, Бен Симмонс отлично подойдёт для игры с дуэтом Стефена Карри и Клэя Томпсона. Многие скажут, что Симмонс будет выполнять ту же роль, что и Дрэймонд Грин, и добавят, что „Уорриорз“ не нужен второй такой игрок. Как бы то ни было, Симмонс значительно моложе Грина», — приводит слова Хармпестро NBC Sports.

Напомним, Симмонс — первый номер драфта НБА 2016 года. В минувшем регулярном чемпионате принял участие в 57 матчах, набирая в них 16,4 очка, собирая 7,8 подбора и совершая 8,0 передачи.