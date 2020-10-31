Аналитик НБА назвал суперзвезду, которая идеально подходит для игры с Карри и Томпсоном
Известный обозреватель NBC Sports Том Хармпестро считает, что форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс мог бы стать идеальным одноклубником лидерам «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри и Дрэймонду Грину.
«Мне кажется, Бен Симмонс отлично подойдёт для игры с дуэтом Стефена Карри и Клэя Томпсона. Многие скажут, что Симмонс будет выполнять ту же роль, что и Дрэймонд Грин, и добавят, что „Уорриорз“ не нужен второй такой игрок. Как бы то ни было, Симмонс значительно моложе Грина», — приводит слова Хармпестро NBC Sports.
Напомним, Симмонс — первый номер драфта НБА 2016 года. В минувшем регулярном чемпионате принял участие в 57 матчах, набирая в них 16,4 очка, собирая 7,8 подбора и совершая 8,0 передачи.
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