Топ-модель устроила Девину Букеру сюрприз

Американская супермодель Кендалл Дженнер устроила сюрприз своему возлюбленному, лидеру «Финикс Санз», атакующему защитнику Девину Букеру. В честь 24-летия баскетболиста она подготовила для него вечеринку-сюрприз, пригласив на мероприятие и друзей спортсмена, сообщает Parlons-Basket.

25-летняя Дженнер известная модель, она является участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Об отношениях Дженнер с Букером стало известно несколько месяцев назад. Сначала пара отрицала наличие романтических отношений, но вскоре вынуждена была признать этот факт.

Букер в минувшем регулярном чемпионате НБА принял участие в 70 матчах, набирая в них 26,6 очка, собирая 4,2 подбора, совершая 6,5 передачи и 0,7 перехвата.