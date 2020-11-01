Топ-модель устроила Девину Букеру сюрприз
Американская супермодель Кендалл Дженнер устроила сюрприз своему возлюбленному, лидеру «Финикс Санз», атакующему защитнику Девину Букеру. В честь 24-летия баскетболиста она подготовила для него вечеринку-сюрприз, пригласив на мероприятие и друзей спортсмена, сообщает Parlons-Basket.
25-летняя Дженнер известная модель, она является участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Об отношениях Дженнер с Букером стало известно несколько месяцев назад. Сначала пара отрицала наличие романтических отношений, но вскоре вынуждена была признать этот факт.
Букер в минувшем регулярном чемпионате НБА принял участие в 70 матчах, набирая в них 26,6 очка, собирая 4,2 подбора, совершая 6,5 передачи и 0,7 перехвата.
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