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Дабл-даблы Калниетиса и Уильямса помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть УНИКС

Дабл-даблы Калниетиса и Уильямса помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть УНИКС
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимал казанский УНИКС.

Гости уверенно начали встречу и после первой четверти вели в счёте с двузначным преимуществом — 28:15. Во второй десятиминутке хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд — 41:39. После большого перерыва «железнодорожники» уже не упускали инициативы. К концу третьей четверти преимущество подопечных Пашутина достигло четырёх очков — 69:65. В заключительном игровом отрезке перевес стал двузначным. Итоговая победа хозяев — 93:81.

Самыми результативным в составе победителей стали Джордан Кроуфорд и Кевин Херви, набравшие по 22 очка. Алан Уильмс собрал дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов. Мантас Калниетис остановился в шаге от трипл-дабла, собрав коллекцию из 10 очков, 9 подборов и 14 передач. У УНИКСа по 18 очков на счету Джордана Моргана и Джона Брауна.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
93 : 81
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Емченко, Ильницкий, Калинов, Калниетис, Каммингс, Кроуфорд, Кузминскас, Мартюк, Мотовилов, Сычков, Уильямс, Херви
УНИКС: Антипов, Браун, Жбанов, Канаан, Клименко, Колесников, Морган, Разумов, Смит, Уайт, Узинский, Уолтерс
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