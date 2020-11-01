Дабл-даблы Калниетиса и Уильямса помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть УНИКС

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимал казанский УНИКС.
Гости уверенно начали встречу и после первой четверти вели в счёте с двузначным преимуществом — 28:15. Во второй десятиминутке хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд — 41:39. После большого перерыва «железнодорожники» уже не упускали инициативы. К концу третьей четверти преимущество подопечных Пашутина достигло четырёх очков — 69:65. В заключительном игровом отрезке перевес стал двузначным. Итоговая победа хозяев — 93:81.
Самыми результативным в составе победителей стали Джордан Кроуфорд и Кевин Херви, набравшие по 22 очка. Алан Уильмс собрал дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов. Мантас Калниетис остановился в шаге от трипл-дабла, собрав коллекцию из 10 очков, 9 подборов и 14 передач. У УНИКСа по 18 очков на счету Джордана Моргана и Джона Брауна.
- 1 ноября 2020
-
14:42
-
13:46
-
11:22
-
10:08
-
09:11
-
09:11
-
08:54
-
08:46
-
00:42
- 31 октября 2020
-
23:21
-
22:49
-
21:21
-
20:47
-
20:25
-
18:51
-
16:40
-
15:44
-
14:56
-
13:57
-
13:52
-
12:42
-
12:00
-
10:45
-
10:00
-
09:37
-
09:14
-
09:04
-
08:49
-
00:57
- 30 октября 2020
-
23:59
-
22:48
-
21:58
-
20:49
-
20:39
-
19:43