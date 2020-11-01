«Зенит» разгромил «Астану», позволив набрать всего 52 очка

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Астану». Подопечные Хавьера Паскуаля сразу же включились в игру и после первой четверти вели с разницей в 13 очков — 27:14. К большому перерыву преимущество питерской команды сократилось до 11 очков.



В третьем игровом отрезке «Зенит» совершил впечатляющий рывок, позволив сопернику набрать лишь шесть очков за десять минут. В заключительной четверти сильнее также оказался санкт-петербургский клуб. Итоговый счёт встречи — 85:52 в пользу «Зенита».



Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 14 очков. В составе гостей 16 очков на свой счёт записал Майкл Томпсон.