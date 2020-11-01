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«Зенит» разгромил «Астану», позволив набрать всего 52 очка

«Зенит» разгромил «Астану», позволив набрать всего 52 очка
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Астану». Подопечные Хавьера Паскуаля сразу же включились в игру и после первой четверти вели с разницей в 13 очков — 27:14. К большому перерыву преимущество питерской команды сократилось до 11 очков.

В третьем игровом отрезке «Зенит» совершил впечатляющий рывок, позволив сопернику набрать лишь шесть очков за десять минут. В заключительной четверти сильнее также оказался санкт-петербургский клуб. Итоговый счёт встречи — 85:52 в пользу «Зенита».

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 14 очков. В составе гостей 16 очков на свой счёт записал Майкл Томпсон.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
82 : 49
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Зенит: Пангос - 14, Пушков - 13, Зубков - 10, Трушкин - 9, Фридзон - 9, Пойтресс - 8, Холлинс - 7, Понитка - 5, Риверс - 5, Томас - 5, Вольхин, Хвостов
Астана: Томпсон - 16, Марбл - 13, Томас - 10, Мейерс - 8, Гаврилов - 2, Мурзагалиев - 2, Майдекин - 1, Бажин, Пан, Силиньш, Хилл, Щербак
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