«Зенит» разгромил «Астану», позволив набрать всего 52 очка
В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Астану». Подопечные Хавьера Паскуаля сразу же включились в игру и после первой четверти вели с разницей в 13 очков — 27:14. К большому перерыву преимущество питерской команды сократилось до 11 очков.
В третьем игровом отрезке «Зенит» совершил впечатляющий рывок, позволив сопернику набрать лишь шесть очков за десять минут. В заключительной четверти сильнее также оказался санкт-петербургский клуб. Итоговый счёт встречи — 85:52 в пользу «Зенита».
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 14 очков. В составе гостей 16 очков на свой счёт записал Майкл Томпсон.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
82 : 49
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Зенит: Пангос - 14, Пушков - 13, Зубков - 10, Трушкин - 9, Фридзон - 9, Пойтресс - 8, Холлинс - 7, Понитка - 5, Риверс - 5, Томас - 5, Вольхин, Хвостов
Астана: Томпсон - 16, Марбл - 13, Томас - 10, Мейерс - 8, Гаврилов - 2, Мурзагалиев - 2, Майдекин - 1, Бажин, Пан, Силиньш, Хилл, Щербак
- 1 ноября 2020
-
18:51
-
16:29
-
16:02
-
16:00
-
14:42
-
13:46
-
11:22
-
10:08
-
09:11
-
09:11
-
08:54
-
08:46
-
00:42
- 31 октября 2020
-
23:21
-
22:49
-
21:21
-
20:47
-
20:25
-
18:51
-
16:40
-
15:44
-
14:56
-
13:57
-
13:52
-
12:42
-
12:00
-
10:45
-
10:00
-
09:37
-
09:14
-
09:04
-
08:49
-
00:57
- 30 октября 2020
-
23:59
-
22:48
Партнерский контент