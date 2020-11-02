Айзея Томас не включил Майкла Джордана в топ-5 величайших игроков в истории НБА

Легенда «Детройт Пистонс» Айзейя Томас назвал свой список из пяти лучших баскетболистов НБА за всю историю, не включив в этот список Майкла Джордана.
«Мухаммел Али не был великим, потому что он нокаутировал людей, он был величайшим из-за того, что он делал вне ринга. Чемпион всегда носил мантию величайшего, особенно в НБА. Величайшим был Билл Расселл, им был Карим Абдул-Джаббар, Джулиус Ирвинг, я, а теперь этим занимается Леброн Джеймс.
Если посмотреть на то, что означает звание „величайшего“, то это подъём в обществе. Человек, который говорит от лица безмолвных в своём сообществе. Всё, что делает величайший вне игрового поля, не лжёт. У нас есть игроки, которые доминируют в одной категории — в пасах, дрблинге, бросках, подборах, но у нас никогда не было того, кто доминировал бы во всех направлениях. Сейчас таковым является Леброн Джеймс», — приводит слова Айзейи Томаса Fadeaway World.
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