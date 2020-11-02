Игрок НБА опубликовал откровенное фото поцелуя с инстаграм-моделью

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу в сториз своей страницы в «Инстаграме» опубликовал фото поцелуя со своей девушкой, популярной моделью Катей Элиз Хенри.

Пара выбрала оригинальные наряды на Хэллоуин, Хенри предстала в достаточно смелом образе.

В сезоне-2019/2020 Хирроу установил новый рекорд НБА по количеству матчей с 10+ очками подряд в одном розыгрыше плей-офф для новичка. Атакующий защитник «Хит» набирал двузначное количество очков в 20 матчах подряд в плей-офф. Хирроу был выбран «Майами» под лотерейным 13-м номером на драфте НБА 2019 года. Ранее сообщалось, что «Майами» не собирается обменивать Хирроу в межсезонье, если только в качестве компенсации не получит форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо или атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била.