Эксперт назвал самый оптимистичный сценарий для Кристапса Порзингиса после разрыва мениска

Медицинский эксперт, доктор Раджпал Брар оценил сроки возвращения на паркет игрока «Даллас Маверикс» Кристапа Порзингиса.
«Как правило, для спортсменов элитного уровня срок восстановления после реконструкции мениска составляет три-четыре месяца. Если предположить, что новый сезон НБА стартует в середине января, то Порзингис вернётся к началу сезона или сразу после старта чемпионата», — приводит слова доктора Брара Sports Illustrated.
Порзингис получил травму колена в первом матче плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» в этом году. Кристапс смог выйти на площадку ещё в двух играх серии. Команда объявила диагноз «разрыв мениска» только после пятой игры серии с «Клипперс» (2-4). Порзингис набирал в среднем 20,4 очка, собирал 9,5 подбора и выполнял 2,0 блок-шота в первом сезоне в «Маверикс».
Новый сезон НБА начнётся, скорее всего, в январе 2021 года или позже.
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