Пашутин и Кузминскас высказались о предстоящем матче с «Антверпом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и форвард команды Миндаугас Кузминскас поделились ожиданиями от матча регулярного чемпионата Еврокубка с «Анверпом», который состоится 4 ноября в Антверпене.



«В составе «Антверпа» выделяются быстрые защитники Смит и Брэнч. На подборе хорошо играют Фалль Файе, Дуджински и Дженкинс. Мы должны играть от защиты и контролировать ритм. Нужно как можно быстрее восстановиться и действовать с таким же желанием и мотивацией, как в последних матчах. Будем играть только на победу!», — цитирует Пашутина официальный сайт команды.



«Если смотреть на результаты, то сейчас мы играем довольно неплохо. С каждым матчем «Локо» набирает форму. Надеюсь, что мы продолжим улучшать нашу игру и будем постепенно становиться еще сильней. Игра против «Антверпа» очень важна для нас в битве за самые высокие места в группе. Настраиваемся на соперника серьезно и отправляемся в Бельгию за победой», — добавил Кузминскас.