Владимир Гомельский отреагировал на призыв Этторе Мессины остановить сезон Евролиги

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал призыв главного тренера «Милана» Этторе Мессины приостановить сезон Евролиги. По словам эксперта, функционеры будут избегать такого развития событий до последнего.
«Для Этторе жизнь и здоровье игроков, тренеров и обслуживающего персонала — первый приоритет.
Для Евролиги первым приоритетом является финансовая составляющая. До тех пор, пока будет существовать малейшая возможность не останавливать сезон, Евролига будет его продолжать.
С ФИБА дело обстоит сложнее. Проведение квалификационных турниров к Олимпиаде в разных странах будет зависеть от пандемической обстановки. При объявлении карантина или лок-аута проведение таких турниров в странах станет невозможным, а перенос в другое место — проблематичным", — написал Гомельский на своём сайте.
- 3 ноября 2020
-
19:24
-
18:59
-
17:46
-
17:21
-
17:03
-
17:03
-
16:57
-
16:17
-
16:00
-
14:36
-
14:28
-
13:19
-
13:03
-
12:25
-
11:56
-
11:18
-
11:00
-
10:43
-
09:52
-
09:39
-
09:36
-
03:33
-
00:02
- 2 ноября 2020
-
22:57
-
21:54
-
20:29
-
19:09
-
17:53
-
17:40
-
16:09
-
13:27
-
13:25
-
12:14
-
11:59
-
10:13