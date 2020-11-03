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Владимир Гомельский отреагировал на призыв Этторе Мессины остановить сезон Евролиги

Владимир Гомельский отреагировал на призыв Этторе Мессины остановить сезон Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал призыв главного тренера «Милана» Этторе Мессины приостановить сезон Евролиги. По словам эксперта, функционеры будут избегать такого развития событий до последнего.

«Для Этторе жизнь и здоровье игроков, тренеров и обслуживающего персонала — первый приоритет.
Для Евролиги первым приоритетом является финансовая составляющая. До тех пор, пока будет существовать малейшая возможность не останавливать сезон, Евролига будет его продолжать.

С ФИБА дело обстоит сложнее. Проведение квалификационных турниров к Олимпиаде в разных странах будет зависеть от пандемической обстановки. При объявлении карантина или лок-аута проведение таких турниров в странах станет невозможным, а перенос в другое место — проблематичным", — написал Гомельский на своём сайте.

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