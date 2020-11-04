Андрей Кириленко рассказал о съёмках в сериале со звёздными российскими актёрами

Президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о съёмках в сериале «Беспринципные», где также сыграли Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Юрий Колокольников, Ингеборга Дапкунайте, Надежда Михалкова и другие известные актёры.
«Это мой первый опыт — и, можно сказать, случайный. Просто с режиссёром этого сериала Романом Прыгуновым мы знакомы уже лет 15, поддерживаем дружеские отношения. И он предложил сняться у него. Тем более что я живу на Патриарших прудах, история подходящая. Понятно, что я не актёр и ждать от меня какой-то талантливой игры было бы так же наивно, как мне от Романа — каких-то советов в баскетболе. Но он режиссёр высокого уровня, и мы как-то быстро нашли общий язык. С одной стороны, он от меня ничего выдающегося не ждал, с другой — я получил интересный опыт.
Сколько дублей потребовалось? Очень много! Прыгунов — режиссёр-перфекционист. Вплоть до того, как фрукты должны в корзинке лежать. Пробовали разные ракурсы, разные планы… В итоге в фильм попало секунд 30, а снимали их мы порядка трёх-четырёх часов. Не то чтобы трудно, но долго. Я всё-таки типичный спортсмен, хотел быстро сделать дело и пойти домой. Просто в спорте нет дублей, как в кино.
В итоге сняли — пошли по домам. Мне понравилось. Приятно, что получился хороший проект, а я в нём поучаствовал», — цитирует Кириленко «Матч ТВ».
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