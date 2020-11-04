Экс-звезда НБА умер в тюрьме, где отбывал пожизненное заключение

Двукратный участник Матча всех звёзд НБА Эдди Джонсон умер в возрасте 65 лет в тюрьме во Флориде, где отбывал пожизненное заключение. Об этом сообщает L’Equipe.
«Быстрый Эдди», такое прозвище было у экс-баскетболиста, признавался лучшим шестым игроком лиги в 1989 году. Он был выбран «Атлантой Хоукс» в третьем раунде драфта НБА в 1977-м.
В 1986 году «Атланта» обменяла Эдди в «Кливленд Кавальерс», а те затем отправили игрока в «Сиэтл Суперсоникс». В сезоне-1986/1987 он был отчислен из команды за употребление кокаина. НБА пожизненно дисквалифицировала Джонсона.
Эдди вернулся во Флориду. Он дважды попадал в тюрьму за грабёж, мошенничество и торговлю наркотиками. В 2006 году Джонсон был приговорён к пожизненному заключению после того, как суд признал его виновным в изнасиловании восьмилетней девочки.
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