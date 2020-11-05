Пашутин прокомментировал победу над «Антверпом» в Еврокубке

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал победу краснодарской команды в матче регулярного чемпионата Еврокубка с «Антверпом».
«Хочу сказать спасибо ребятам за игру, за концентрацию, мы играли сегодня, как одна команда. Думаю, что мы заслужили эту победу и сделали ещё один шаг вперёд в борьбе за самые высокие места в группе. Хорошо провели первые две четверти, но после перерыва немного расслабились, что вполне объяснимо, при таком ходе матча», — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарской команды.
Встреча прошла в Антверпене и завершилась со счётом 114:94 в пользу краснодарской команды. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алан Уильямс, собравший дабл-дабл из 27 очков и 18 подборов. В составе хозяев 25 очков набрал Ибраима Фалл Файе.
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