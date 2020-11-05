«Клипперс» наметили первую громкую трансферную цель на межсезонье

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» рассматривает возможность усилить состав защитником Сержем Ибакой из «Торонто Рэпторс», но только если игрок согласится на уменьшенную зарплату, утверждает инсайдер Йован Буха.

Ибака обладает прекрасным трёхочковым броском с реализацией 38,5%. Кроме того, он отлично защищается как на краю, так и по периметру.

Тем не менее «Клипперс» ограничены в финансах. Если им не удастся договориться с Сержем, то клуб может постараться переманить к себе Горана Драгича или Джея Краудера из «Майами Хит».



Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104).