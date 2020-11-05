Игрок «Локомотива-Кубань» стал MVP недели в Еврокубке после доминирующего перформанса

Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс во второй раз в этом сезоне признан игроком недели в Еврокубке, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Антверпом» Уильямс за 29 минут на площадке оформил дабл-дабл из 27 очков и 17 подборов и закончил матч с 36 баллами эффективности. На счету Уильямса также 2 передачи и 1 блокшот. Алан обновил рекорд клуба по подборам в Еврокубке за всю историю (который он сам и установил в игре против «Леткабелиса»), а 27 очков – это личный рекорд Уильямса в турнире.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Встреча началась с преимуществом краснодарцев — к первому перерыву «Локомотив-Кубань» повёл с разницей в 13 очков. Второй игровой отрезок также остался за гостями паркета — к большому перерыву преимущество российского клуба составляло уже 32 очка. Третья четверть прошла в равной борьбе, а в заключительном игровом отрезке «Антверпу» удалось отыграть часть отставания, но этого оказалось недостаточно. Итоговый счёт встречи — 114:94.
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