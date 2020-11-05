«Сан-Антонио» решил, что делать с Демаром Дерозаном

Один из лидеров команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан покинет команду в ближайшее время, сообщает The Athletic. По информации источника, команда приняла решение не продлевать контракт с баскетболистом, поскольку Грег Попович намеревается омолодить состав.



31-летний Дерозан — 9-й номер драфта НБА 2009 года. Большую часть профессиональной карьеры он провёл в «Торонто Рэпторс», но последние два сезона выступал в команде из Техаса. В СМИ появлялась информация, что Демар недоволен пребыванием в «Сан-Антонио». В минувшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 68 встречах, набирая в них 22,1 очка, собирая 5,5 подбора и совершая 5,6 очка.



Дерозан — четырёхкратный участник Матча всех звёзд.