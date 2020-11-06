Источник: «Лейкерс» избавятся от Рэджона Рондо и заменят его на Криса Пола

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне аналитик Кендрик Перкинс уверен, что в следующем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» заменят выходящего на рынок свободных агентов разыгрывающего Рэджона Рондо на Криса Пола («Оклахома-Сити Тандер»).

«Честно говоря, я думаю, что „Лейкерс“ избавятся от Рэджона Рондо. Считаю, что „Лейкерс“ выменяют Криса Пола, а Рондо будет в „Клипперс“. Мы все знаем, какие большие друзья Леброн Джеймс и Крис Пол. Я вижу, что процесс происходит прямо сейчас. Крис, возможно, попытается согласовать выкуп контракта, если „Лейкерс“ не смогут заключить обменную сделку. Я на 85% уверен, что Крис Пол станет игроком „Лейкерс“ в следующем сезоне», — приводит слова Перкинса Essentially Sports.