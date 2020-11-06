«Голден Стэйт» борется с 5 франшизами за трансфер двух звёзд НБА

«Голден Стэйт Уорриорз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс», «Атланта Хоукс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс» претендуют на обмен разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидэя и атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, сообщает Parlons Basket со ссылкой на инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста.
«Ожидается, что предложения по обмену Холидэя и Била поступят из „Денвера“, „Голден Стэйт“ и „Бруклина“, а также из „Атланты“, „Майами“ и „Далласа“. „Хоукс“ могут попытаться выменять Холидея, включив в сделку шестой пик драфта, который они готовы обменять на ветерана, способного помочь команде, согласно множеству моих источников. Однако этого недостаточно. Готовы ли они включить в сделку одного из своих молодых игроков?», — отметил Уиндхорст.
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