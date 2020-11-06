Стало известно, когда «Зенит» проведёт отложенный матч с чемпионом Испании

Матч между «Зенитом» и чемпионом Испании «Басконией» в 3-м туре регулярного чемпионата Евролиги, который был перенесён из-за коронавируса, состоится 23 ноября, сообщает официальный сайт турнира.
Матч должен был пройти 13 октября в Витории, но был отменён в связи с карантином в российском клубе. «Зениту» было засчитано техническое поражение, которое позже было отменено из-за внесения изменений в специальный регламент Евролиги. Матч 5-го тура между «Альбой» и «Басконией» состоится 5 января следующего года. Кроме того 1 декабря «Милан» в 6-м туре чемпионата Евролиги встретится с «Альбой».
Ранее стали известны даты перенесённых матчей «Зенита» с итальянским «Миланом» и испанской «Валенсией». Игры пройдут 11 ноября и 8 декабря соответственно. Позже будет названа дата игры «Зенита» с греческим «Панатинаикосом». Встреча должна была пройти в Санкт-Петербурге 29 октября, но была перенесена из-за карантина в «Панатинаикосе».
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