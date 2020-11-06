«Я уже был там». Лидер ЦСКА Джеймс — о возможном переходе в НБА
Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс признался, что больше не задумывается о возвращении в НБА. По его словам, этот вопрос его больше не волнует.
«НБА? Нет, я уже был там. Мне уже всё равно. Что пошло не так во время выступлений в «Финиксе»? Понятия не имею, у меня до сих пор нет ответа. Что касается вариантов возвращения, то в межсезонье разговоры были, но до реальных переговоров не доходило.
Да, ко мне проявляли интерес несколько коллективов, но вы знаете, как они все пекутся о платёжной ведомости и потолке зарплат. Интерес был, но я не отказывался от конкретных предложений. Если бы немного подождал, то, вероятно, получил бы несколько реальных вариантов», — приводит слова Джеймса Eurohoops.
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