«Химки» проиграли «Фенербахче»
В Стамбуле завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Фенербахче» принимал «Химки».
Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти повели с преимуществом в три очка — 23:20. К большому перерыву перевес стамбульцев вырос до 7 очков — 42:35. В третьей десятиминутке «Фенербахче» не сбавлял обороты и повёл с двузначным преимуществом — 65:55. Но в заключительном игровом отрезке «Химки» прибавили и совершили рывок. Подопечные Куртинайтиса сократили отставание до двух баллов, но затем хозяева снова перехватили инициативу и одержали победу — 83:71.
Самыми результативными в составе победителей стали Дишон Пьерри и Джарелл Эдди, записавший в свой актив 16 баллов. У «Химок» 19 баллов в активе Джордана Микки.
Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
06 ноября 2020, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
83 : 71
Химки
Химки, Россия
Фенербахче: Пьерр - 16, Эдди - 16, Браун - 11, Дювериоглу - 11, Мухаммед - 10, Улановас - 6, Веселы - 4, Махмутоглу - 4, Вестерманн - 3, де Коло - 2, Биберович, Гамильтон
Химки: Микки - 19, Йеребко - 12, Монро - 11, Швед - 10, Тимма - 8, Дайр. Бертанс - 6, Карасёв - 5, Воронов, Зайцев, Макколум, Одиноков
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