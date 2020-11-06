«Химки» проиграли «Фенербахче»

В Стамбуле завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Фенербахче» принимал «Химки».

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти повели с преимуществом в три очка — 23:20. К большому перерыву перевес стамбульцев вырос до 7 очков — 42:35. В третьей десятиминутке «Фенербахче» не сбавлял обороты и повёл с двузначным преимуществом — 65:55. Но в заключительном игровом отрезке «Химки» прибавили и совершили рывок. Подопечные Куртинайтиса сократили отставание до двух баллов, но затем хозяева снова перехватили инициативу и одержали победу — 83:71.

Самыми результативными в составе победителей стали Дишон Пьерри и Джарелл Эдди, записавший в свой актив 16 баллов. У «Химок» 19 баллов в активе Джордана Микки.