Димитрис Итудис высказался о победе ЦСКА над «Панатинаикосом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итог матча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (89:83).
«Думаю, мы проявили самообладание, когда они дважды возвращались в игру, хотя это проблема, когда таким образом теряешь разницу. Но они проделали довольно хорошую работу. Они играли изоляции, у них есть неплохие снайперы, особенно Неманья Недович. Но тот факт, что мы не теряли мяч более 7 раз во второй игре подряд, означает, что у нас будет больше владений. И если мы больше владеем мячом, мы тоже сможем создавать. Так что мы доставляем соперникам больше трудностей. Наша команда борется на щите, и мы выиграли отскок. Думаю, эти два фактора были ключевыми.
Хочу поздравить команду с выездной победой. Мы контролировали большую часть матча, но баскетбол – это игра рывков, и у «Панатинаикоса» были свои рывки. Но мы были достаточно спокойны, верили в успех и возвращали двузначный перевес. В этом году мы также поговорим о везении, о том, у кого нет положительных случаев COVID-19. Хочу подчеркнуть, что мы играем в баскетбол, люди могут смотреть баскетбол хотя бы из дома", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
- 7 ноября 2020
-
02:44
-
01:49
-
01:41
-
01:12
-
00:29
- 6 ноября 2020
-
23:44
-
23:33
-
22:35
-
21:11
-
19:43
-
19:05
-
18:59
-
18:59
-
17:58
-
17:57
-
16:03
-
14:18
-
12:30
-
12:25
-
12:04
-
11:05
-
10:52
-
10:48
-
09:16
-
09:08
-
07:37
-
00:50
-
00:42
-
00:30
- 5 ноября 2020
-
23:13
-
22:50
-
21:49
-
21:16
-
21:00
-
20:53