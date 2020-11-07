Димитрис Итудис высказался о победе ЦСКА над «Панатинаикосом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итог матча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (89:83).

«Думаю, мы проявили самообладание, когда они дважды возвращались в игру, хотя это проблема, когда таким образом теряешь разницу. Но они проделали довольно хорошую работу. Они играли изоляции, у них есть неплохие снайперы, особенно Неманья Недович. Но тот факт, что мы не теряли мяч более 7 раз во второй игре подряд, означает, что у нас будет больше владений. И если мы больше владеем мячом, мы тоже сможем создавать. Так что мы доставляем соперникам больше трудностей. Наша команда борется на щите, и мы выиграли отскок. Думаю, эти два фактора были ключевыми.

Хочу поздравить команду с выездной победой. Мы контролировали большую часть матча, но баскетбол – это игра рывков, и у «Панатинаикоса» были свои рывки. Но мы были достаточно спокойны, верили в успех и возвращали двузначный перевес. В этом году мы также поговорим о везении, о том, у кого нет положительных случаев COVID-19. Хочу подчеркнуть, что мы играем в баскетбол, люди могут смотреть баскетбол хотя бы из дома", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.