«Так хочет быть Леброном, что скопировал его лысину». Дюранта высмеяли за новую причёску

В Сети появилось новое фото форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. На изображении видно, что у баскетболиста на голове появилась странная залысина. Пользователи «Твиттера» заметили этот факт и начали шутить, что залысина Дюранта похожа на ту, что недавно была замечена на голове форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Некоторые высмеяли Дюранта, приписав ему попытку стать похожим на Леброна.

«Так хочет быть Леброном, что скопировал его лысину», — написал один из пользователей. Другой пошутил, что Кевин принимает те же запрещённые препараты, что и Джеймс.

«Чёрт, он принимает те же стероиды, что и Леброн», — сказано в сообщении.

Соответствующее фото доступно на странице пользователя Trey в «Твиттере».