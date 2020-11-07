Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Так хочет быть Леброном, что скопировал его лысину». Дюранта высмеяли за новую причёску

«Так хочет быть Леброном, что скопировал его лысину». Дюранта высмеяли за новую причёску
Баскетбол / НБА 0

В Сети появилось новое фото форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. На изображении видно, что у баскетболиста на голове появилась странная залысина. Пользователи «Твиттера» заметили этот факт и начали шутить, что залысина Дюранта похожа на ту, что недавно была замечена на голове форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Некоторые высмеяли Дюранта, приписав ему попытку стать похожим на Леброна.

«Так хочет быть Леброном, что скопировал его лысину», — написал один из пользователей. Другой пошутил, что Кевин принимает те же запрещённые препараты, что и Джеймс.

«Чёрт, он принимает те же стероиды, что и Леброн», — сказано в сообщении.

Соответствующее фото доступно на странице пользователя Trey в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020