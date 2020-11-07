Назван возможный пакет обмена Криса Пола в «Милуоки»
Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол, вероятнее всего, не останется в нынешней команде. В межсезонье эксперты активно обсуждают возможные варианты продолжения карьеры опытным игроком. По слухам, Пол может перейти в «Милуоки Бакс».
По мнению обозревателей ESPN, висконсинцам ради подписания Пола придётся расстаться с четырьмя игроками — Эриком Бледсо, Эрсаном Ильясовой, Робином Лопесом и Ди Джей Уилсоном.
По мнению экспертов, проблемой может стать возраст Пола, которому уже исполнилось 36 лет, а также высокая зарплата. Вместе с тем такой вариант обмена считается оптимальным. Крис Пол — один из самых звёздных баскетболистов современности, но по-прежнему не завоевал чемпионского титула.
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