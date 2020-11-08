Гомельский: две пробежки Боломбоя меня вывели из себя. До сих пор испытываю раздражение

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о игре седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Панатинаикосом».



«С тезисом о том, что Джеймс стал играть на команду в большей степени, чем на собственную статистику, я соглашусь. А вот две пробежки Боломбоя меня вывели из себя. С первого раза не научился, не понял, не сделал выводы. До сих пор испытываю раздражение», — написал Гомельский на своём сайте.



Встреча прошла в Афинах и завершилась победой ЦСКА со счётом 89:83. Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, записавший в актив 15 очков. У «Панатинаикоса» 19 очков набрал Неманья Недович. ЦСКА одержал вторую кряду победу в Евролиге.