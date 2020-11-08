Стефен Карри сделал подарок первой темнокожей женщине, ставшей вице-президентом США
Клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и разыгрывающий Стефен Карри подарили майку с автографом звёздного баскетболиста Камале Харрис, которая станет вице-президентом США после победы Джо Байдена на выборах.
Камала Харрис стала первой темнокожей женщиной и первым американцем азиатского происхождения, избранным на пост вице-президента. Харрис стала сенатором от Калифорнии в 2017 году. Она выросла в Окленде и является известным фанатом «Голден Стэйт». Организация отметила этот момент сообщением «Oakland Forever» («Окленд навсегда») от Карри.
Фото доступно в официальном "твиттере" «Голден Стэйт Уорриорз».
Стефен Карри на выборах президента США поддерживал Джо Байдена и активно выступал против его соперника Дональда Трампа.
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