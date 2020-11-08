Кевин Лав обратился к Джо Байдену после победы на выборах президента США

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав отреагировал на победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Байден станет 46-м президентом США, к чему Лав отсылает в социальной сети.



«46, помоги нам исцелиться», – написал Лав на своей странице в «Твиттере».

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден стал 46-м президентом США, сообщили крупные СМИ — CNN, NBC и Associated Press. Байден выиграл в штате Пенсильвания, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. По данным CNN, у Байдена теперь 273 голоса выборщиков, у Трампа — 213. Для победы на президентских выборах необходимо получить 270 голосов. Байде пользовался широкой поддержкой баскетболистов НБА, в отличие от Трампа.