Эксперт: Леброн Джеймс сыграл огромную роль в избрании Джо Байдена
Американский репортёр Шеннон Шарп заявил, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сыграл большую роль в избрании Джо Байдена президентом США. По словам Шарпа, именно благодаря Джеймсу Байден набрал большое количество голосов.
«Леброн Джеймс и Стэйси Абрамс внесли большое количество избирателей в списки. Уверен, Леброн сыграл важную роль. Посмотрите, что произошло в Детройте, посмотрите, что произошло в Филадельфии, посмотрите, что произошло в Атланте, посмотрите, что произошло в Милуоки», — приводит слова Шарпа TMZ.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден стал 46-м президентом США. Байден выиграл в штате Пенсильвания, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. У Байдена 290 голосов выборщиков.
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