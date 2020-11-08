«Енисей» в гостях разгромил «Парму», у Кулагина 26 очков

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала «Енисей».

Красноярцы уже в первой четверти завладели преимуществом и повели с разницей в 5 очков — 20:15, к большому перерыву «Енисей» сохранял лидерство — 44:39. Во второй половине «Парма» не сумела внести в игру перелом. К концу третьей десятиминутки «Енисей» лидировал со счётом — 61:54. В заключительном игровом отрезке сибиряки совершили ещё один рывок и выиграли с крупным счётом — 84:67.

Лучшим в составе победителей стал защитник Михаил Кулагин, набравший 26 очков и совершивший 6 подборов. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов у Дастина Хога. У «Пармы» лучшим стал Эйгирдас Жукаускас, записавший в актив 14 очков.