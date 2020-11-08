Кузма и супермодель с разноцветной кожей провёли пикантную фотосессию. Леброн отреагировал

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма устроил пикантную фотосессию с возлюбленной, известной моделью Винни Харлоу. Девушка сумела добиться успехов в модельном бизнесе, невзирая на то что у неё редкое заболевание — витилиго, которое сопровождается нарушением пигментации кожи.

«Чёрная голливудская история любви» — приключения Дороти Дендридж и Гарри Белафонте. Два самых культовых чернокожих артиста ХХ века, проложившие путь для последующих поколений, — написала Харлоу на своей странице в «Инстаграме», объяснив образы, в которых она предстала с Кайлом.

Фото доступно в «инстаграме» Винни Харлоу.

Яркие эмоджи под постом оставили одноклубники Кузмы по «Лейкерс» Леброн Джеймс, Рэджон Рондо, Дуайт Ховард, Дэнни Грин, Джаред Дадли, Джавэйл Макги и Демаркус Казинс.

В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги.



В регулярном чемпионате Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В плей-офф принял участие в 21 встрече, набирая в них 10,0 очка и собирая 3,1 подбора.