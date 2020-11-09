Итудис и Джеймс высказались о дерби с «Химками»

9 ноября в Единой лиге ВТБ пройдёт центральный матч месяца, в котором «Химки» сыграют с ЦСКА. В преддверии противостояния ожиданиями от него поделились главный тренер «армейцев» Димитрис Итудис и один из лидеров москвичей Майк Джеймс.
«Это российское дерби против команды, которую мы безмерно уважаем. Против «Химок» мы провели немало матчей. Обе команды знают многое друг о друге, поэтому матч будет очень сложным как для нас, так и для „Химок“», — сказал Итудис.
«Мы готовы к игре с «Химками». Нам очень нужна победа, чтобы вновь подняться вверх по турнирной таблице.
«Химки» сыграют практически в полном составе. Очевидно, что они чувствуют себя на порядок лучше, чем в октябре. Мы тоже тренируемся в полном составе и уверены в своих силах. Будет хороший матч.
Сезон стартовал таким образом, что большое количество игроков выбывает и вновь возвращается в строй. У «Химок» это возвращение случилось немного раньше, чем у нас. В составе у соперника полно отличных игроков. В конце концов, они должны поймать ритм. Но надеюсь, что произойдёт это не в матче с нами», — сказал Джеймс в коротком интервью, размещённом на странице ЦСКА в «Твиттере».
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