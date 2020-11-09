Четыре европейских проспекта снялись с драфта НБА

Согласно сообщениям Sportando и Eurohoops, сразу четыре европейских баскетболиста приняли решение снять свои кандидатуры с предстоящего драфта НБА. Это эстонский форвард Хенри Дрелль, литовец Марек Блажевич, сербский центровой Филип Петрушев и разыгрывающий «Жальгириса» Рокас Йокубайтис.



20-летний Дрелль в сезоне-2020/2021 играет в Серии А за «Пезаро».

Блажевич выступает в составе «Жальгириса», но пока провёл всего одну встречу в чемпионате Литвы. В сезоне-2019/2020 центровой выступал за «Ритас».

Петрушев решил не принимать участие в драфте НБА – 2020, так как будет автоматически доступен для выбора на следующий год. 20-летний игрок стал самым ценным баскетболистом октября в Адриатической лиге.

Йокубайтис играет важную роль в «Жальгирисе», набирая в 5 матчах Евролиги 7,4 очка, 3,0 передачи и 2,0 подбора за почти 20 минут на площадке, и пока решил не перебираться в Северную Америку.