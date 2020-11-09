Леброн дерзко отреагировал на то, что темнокожая женщина впервые стала вице-президентом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс написал эмоциональный пост после победы Джо Байдена на выборах президента США и назначения Камалы Харрис на пост вице-президента. Харрис стала первой темнокожей женщиной на этом посту.

«Мадам вице-президент после этих задниц! Королева Харрис», — написал Джеймс на своей странице в «Инстаграме» под фото Харрис рядом со всеми прошлыми вице-президентами в истории США — белыми мужчинами.

Фото доступно в «инстаграме» Леброна Джеймса.

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Джо Байден получил голоса 270 выборщиков, которых было достаточно для победы над действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и подтвердил намерение обращаться в судебные органы, поскольку считает, что в ходе выборов имели место многочисленные нарушения.