Обладатель балластного контракта в «Лейкерс» обратился с пожеланием к команде

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин заявил, что у команды будут хорошие шансы повторить успех сезона-2019/2020 в случае сохранения состава.
«Если „Лейкерс“ сохранят состав, то мы сможем повторить то, что сделали в этом сезоне, надеюсь, не в «пузыре». У нас особенный коллектив. Мы всё ещё можем добиться чего-то особенного, независимо от происходящего с другими командами. Кто-то станет сильнее, у кого-то в строй вернутся травмированные. „Голден Стэйт“ прибавит, „Бруклин“ станет сильнее.
У нас есть хорошее взаимодействие с теми парнями, которые сейчас находятся в команде. Будет непросто сохранить всех свободных агентов, поскольку их 10, но если мы сможем сохранить большинство, то „Лейкерс“ останутся особенной командой, способной на большие свершения», — приводит слова Грина Essentially Sports.
Ранее Грин заявил, что он и его невеста начали получать сообщения с угрозой убийства после его промаха из-за трёхочковой линии в решающей атаке пятого матча с «Хит» (108:111, 3-2).
Грин неудачно провёл плей-офф сезона, не оправдав контракт на $ 15 млн на сезон, в результате чего фанаты «Лос-Анджелес Лейкерс» создали петицию в социальных сетях, в которой потребовали не вручать ему чемпионский перстень.
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