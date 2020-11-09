«Даллас» рассматривает выгодный обмен с «Лейкерс»

Команда НБА «Даллас Маверикс» может обменять Тима Хардуэя-младшего на Дэнни Грина в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает CBS.
«Вот самый простой обмен из всех — Тим Хардуэй-младший на Дэнни Грина. „Даллас“ захотел привлечь Грина, когда он в прошлый раз стал свободным агентом, но в итоге потерпел неудачу. „Лейкерс“ же нужен третий бомбардир. Показатели бросков Грина в прошлом сезоне снизились, но он остаётся хорошим снайпером и играет важную роль в защите. При этом их контракты истекают в следующем сезоне», — гласит материал на CBS Sports.
Ранее Грин заявил, что он и его невеста начали получать сообщения с угрозой убийства после его промаха из-за трёхочковой линии в решающей атаке пятого матча с «Хит» (108:111, 3-2). Грин неудачно провёл плей-офф сезона НБА, не оправдав контракт на $ 15 млн на сезон, в результате чего фанаты «Лос-Анджелес Лейкерс» создали петицию в социальных сетях, потребовав не вручать ему чемпионский перстень.
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