Сергей Кущенко назвал переломный момент матча «Химки» — ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что точный трёхочковый бросок защитника «Химок» Алексея Шведа стал переломным моментом в матче с ЦСКА (86:78).



«Химки» больше хотели победить. Монро показал, на что способен, Микки и Макколлум тоже были в ударе. Швед пока не в той кондиции, что мы привыкли видеть, но именно его трехочковый стал переломным в матче. Первые две четверти на паркете шла словно бы тренировочная игра, но третья и четвертая подарили баскетбол с эмоциями, и довольно высокого уровня. В этом сезоне и ЦСКА, и «Химки» плохо проводят заключительные четверти, но на этот раз подмосковные баскетболисты смогли сохранить лучшую концентрацию под занавес встречи, за счет чего и добились успеха. Жаль, что зрители не посетили такую игру, — эмоций было бы больше, они бы добавили красок, несомненно», — приводит слова Кущенко ТАСС.