«Бруклин» выставил звезду на обмен

«Бруклин Нетс» намерены обменять разыгрывающего Спенсера Динуидди, сообщает Clutch Points со ссылкой на инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста.

Контендеры Западной конференции НБА присматриваются к возможности обмена Динуидди, который в прошлом сезоне набирал в среднем 20,6 очка, 6,8 передачи и 3,5 подбора в 64 играх. 27-летний баскетболист не участвовал в рестарте сезона НБА из-за заражения COVID-19. В следующем сезоне «Бруклин» сможет рассчитывать на выздоровевших Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга, что ограничит роль Динуидди в команде.

Кроме того, переподписание атакующего защитника Джо Харриса является главным приоритетом «Нетс» по комплектации задней линии на межсезонье. Не исключено, что клуб попытается выменять игрока с опытом участия в Матче звёзд из другой команды.