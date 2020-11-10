«Милан» хочет совершить турне в Россию, несмотря на массову вспышку коронавируса в клубе

Матч регулярного сезона Евролиги между петербургским «Зенитом» и «Олимпией Милан» находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в итальянском клубе, но еще может состояться, сообщает «Спорт День за Днём». Кроме того, «Милан» надеется сыграть с «Химками» второй матче недели в России.



Встреча должна состояться 11 ноября на «СИБУР Арене» (20.00). 9 ноября стало известно, что 8 игроков «Милана» имеют положительные тесты на коронавирус, хотя симптомов ни у кого не наблюдается. «Милан» приостановил тренировки, все предположительно больные изолированы. 10 ноября будут проведены дополнительные тесты – об этом сообщил официальный сайт миланцев.



«Итальянский клуб очень хочет провести игру в срок, пусть даже придется вылететь в Санкт-Петербург сильно урезанным составом. Если удастся собрать хотя бы восемь баскетболистов (необходимый минимум для Евролиги), „Милан все-таки вылетит завтра в Санкт-Петербург. Не исключено, что часть положительных тестов не подтвердится после дополнительного обследования. Заметим, что «Милану» нужно совершить русское турне: 13 ноября им играть с «Химками» по календарю. Очевидно, обе выездные игры придется проводить одним составом. 13 ноября им также играть с «Химками» по календарю. Очевидно, обе выездные игры придется проводить одним составом“, — отмечает источник.