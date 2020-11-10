«Бруклин» принял решение по Деандре Джордану

Руководство «Бруклин Нетс» приняло решение по центровому Деандре Джордану, сообщает ESPN. По сведениям источников, баскетболист продолжит выступать в составе «Нетс». Во многом на это повлияла позиция лидеров команды Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга, которые построили нормальные отношения с центровым. По информации ESPN, в «Нетс» не могли не учитывать позицию Кевина и Кайри.

Деандре Джордан выступает в «Бруклине» с 2019 года. В минувшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 56 матчах (6 — в старте), набирая в них 8,3 очка, собирая 10,0 подбора, совершая 1,9 передачи и 0,9 подбора. По статистическим показателям это был худший сезон Джордана за последние годы.

Напомним, следующий сезон «Нетс» начнут с новым тренером — Стивом Нэшем.