Айзея Томас после просмотра «Последнего танца» удивился, как к нему относится Джордан

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас признался, что его удивило отношение к нему легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, которое тот продемонстрировал в сериале «Последний танец».



В 1991 году игроки «Детройта», в том числе и Томас, не стали пожимать руки баскетболистам «Чикаго» после поражения в финале Восточной конференции



«Я знаю, что всё это чушь. Сейчас он может говорить что угодно, но тогда всё было иначе. Можете показывать мне сейчас любые его объяснения. Но вам не убедить меня в том, что он не был придурком», – заявил Джордан в четвёртой серии «Последнего танца».



Эти слова не остались без внимания Айзеи.

«Не думал, что Джордан так относится ко мне, пока не посмотрел «Последний танец», – цитирует Томаса Fadeaway World.