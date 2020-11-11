29 очков Теодосича помогли «Виртусу» в гостях обыграть «Локомотив-Кубань»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» проиграл «Вирутс Болонье» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 85:78 в пользу итальянской команды.
Встреча началась с преимуществом итальянцев — к первому перерыву «Болонья» повела с разницей в пять очков. Второй игровой отрезок также остался прошёл в равной борьбе — на большой перерыв команды ушли при счёте 49:44 в пользу гостей… Третья четверть осталась за краснодарцами, к заключительной десятиминутке им удалось выйти вперёд на три очка, однако, в заключительном игровом отрезке итальянскому клубу удалось совершить рывок в семь очков и закончить матч в свою пользу.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 29 очков. В составе хозяев 21 очко набрал Кевин Херви, дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Мантас Калниетис. Ещё один дабл-дабл на счету Алана Уильямса, набравшего 13 очков и совершившего 18 подборов.
- 11 ноября 2020
-
21:13
-
20:58
-
20:39
-
20:21
-
20:02
-
18:45
-
18:27
-
16:46
-
15:53
-
14:50
-
13:08
-
12:55
-
11:53
-
10:11
-
09:38
-
09:33
-
09:25
-
09:25
-
09:17
-
08:38
-
06:55
-
00:46
-
00:30
-
00:10
- 10 ноября 2020
-
23:40
-
22:56
-
21:44
-
20:57
-
19:28
-
19:23
-
18:52
-
18:23
-
16:47
-
16:08
-
14:43