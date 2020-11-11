29 очков Теодосича помогли «Виртусу» в гостях обыграть «Локомотив-Кубань»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» проиграл «Вирутс Болонье» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 85:78 в пользу итальянской команды.



Встреча началась с преимуществом итальянцев — к первому перерыву «Болонья» повела с разницей в пять очков. Второй игровой отрезок также остался прошёл в равной борьбе — на большой перерыв команды ушли при счёте 49:44 в пользу гостей… Третья четверть осталась за краснодарцами, к заключительной десятиминутке им удалось выйти вперёд на три очка, однако, в заключительном игровом отрезке итальянскому клубу удалось совершить рывок в семь очков и закончить матч в свою пользу.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 29 очков. В составе хозяев 21 очко набрал Кевин Херви, дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Мантас Калниетис. Ещё один дабл-дабл на счету Алана Уильямса, набравшего 13 очков и совершившего 18 подборов.