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29 очков Теодосича помогли «Виртусу» в гостях обыграть «Локомотив-Кубань»

29 очков Теодосича помогли «Виртусу» в гостях обыграть «Локомотив-Кубань»
Баскетбол / Еврокубок 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» проиграл «Вирутс Болонье» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 85:78 в пользу итальянской команды.

Встреча началась с преимуществом итальянцев — к первому перерыву «Болонья» повела с разницей в пять очков. Второй игровой отрезок также остался прошёл в равной борьбе — на большой перерыв команды ушли при счёте 49:44 в пользу гостей… Третья четверть осталась за краснодарцами, к заключительной десятиминутке им удалось выйти вперёд на три очка, однако, в заключительном игровом отрезке итальянскому клубу удалось совершить рывок в семь очков и закончить матч в свою пользу.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 29 очков. В составе хозяев 21 очко набрал Кевин Херви, дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Мантас Калниетис. Ещё один дабл-дабл на счету Алана Уильямса, набравшего 13 очков и совершившего 18 подборов.

Еврокубок. Группа C. 6-й тур
11 ноября 2020, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
83 : 89
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Локомотив-Кубань: Херви - 21, Кроуфорд - 15, Уильямс - 15, Каммингс - 13, Калниетис - 12, Ильницкий - 7, Емченко, Калинов, Кузминскас, Линч, Мотовилов, Паунич
Виртус Болонья: Теодосич - 29, Тесситори - 15, Пайола - 12, Гэмбл - 10, Уимс - 10, Адамс - 7, Риччи - 6, Алибегович, Дери, Николич, Хантер
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