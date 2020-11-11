Стало известно, выступят ли игроки НБА на Олимпиаде в Токио

Игроки НБА смогут принять участие в Олимпийских играх 2021 года в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Мы получили хорошие новости сегодня. Комиссар НБА достиг согласия с ассоциацией игроков, что новый сезон начнётся 22 декабря. Это позволит лучшим баскетболистам мира сыграть на Олимпиаде в Токио. Этого хотели и игроки, и олимпийское движение», — приводит слова Баха ТАСС.
Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса были перенесены с лета 2020 года, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа следующего года. Мужская сборная России трижды принимала участие в Олимпийских играх, высшим достижением национальной команды является третье место на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. В 2016 году россияне не принимали участия в олимпийском турнире по баскетболу.
Российской баскетбольной сборной предстоит сыграть в олимпийском отборочном турнире, который пройдет с 29 июня по 4 июля 2021 года. Россияне будут играть в Сплите (Хорватия), где в группе А встретятся с командами Мексики и Германии. В группе В сыграют сборные Туниса, Хорватии и Бразилии.
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