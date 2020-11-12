4 ведущих игрока «Хьюстона» недовольны происходящим в клубе

Эрик Гордон, Пи Джей Такер, Дэньюэл Хауз и Остин Риверс выразили недовольство своим положением в «Хьюстон Рокетс», сообщает The Athletic.
Такер недоволен тем фактом, что «Рокетс» не предложили ему продление контракта по ходу сезона. Гордон, Хауз и Риверс не удовлетворены своей ролью в команде.
«Временами Риверс был недоволен нестабильным игровым временем и тем, как его использовали. Был случай, когда Риверс выдал после игры тираду с использованием нецензурных выражений. Тогда Майк Д’Антони сказал, что выпускает его на площадку, но передумал и отправил играть недавно подписанного ДеМарре Кэрролла. Имел место случай, когда Харден рявкнул на Риверса после того, как не реализовал штрафной бросок. Он обвинил в этом Риверса, который стоял у скамейки запасных и якобы отвлек его», – пишет инсайдер Келли Айко.
Некоторые бывшие баскетболисты «Рокетс» описали культуру клуба как «проблемную», отметив, что в клубе «слишком носятся со своими звёздами». Ранее разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук попросил руководство клуба обменять его. В межсезонье «Хьюстон» покинули главный тренер Майк Д’Антони и генеральный менеджер Дэрил Мори.
- 12 ноября 2020
-
09:24
-
09:12
-
09:10
-
08:55
-
08:32
-
08:20
-
00:30
-
00:17
-
00:10
- 11 ноября 2020
-
23:59
-
23:35
-
22:29
-
21:13
-
20:58
-
20:39
-
20:21
-
20:02
-
18:45
-
18:27
-
16:46
-
15:53
-
14:50
-
13:08
-
12:55
-
11:53
-
10:11
-
09:38
-
09:33
-
09:25
-
09:25
-
09:17
-
08:38
-
06:55
-
00:46
-
00:30