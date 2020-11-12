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Кевин Дюрант переманивает в «Бруклин» именитого свободного агента НБА

Кевин Дюрант переманивает в «Бруклин» именитого свободного агента НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант активно пытается уговорить тяжёлого форварда «Торонто Рэпторс» Сержа Ибаку перейти в его команду, сообщает Forbes.

Дюрант и Ибака хорошо знакомы по совместному выступлению за «Оклахома-Сити Тандер». 31-летний Ибака публично отзывался о Дюранте как о своём брате. В сезоне-2019/2020 Серж заработал $ 23,3 млн. Ибака вряд ли может рассчитывать на получение сопоставимой зарплаты после истечения контракта с «Рэпторс» и выхода на рынок свободных агентов. «Нетс» могут предложить чемпиону НБА 2019 года всего лишь исключение среднего уровня в размере $ 5,7 млн.

Ожидается, что Ибака будет интересен многим клубам НБА после выхода на рынок свободных агентов. Ранее интерес к «большому» приписывали клубам Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс».

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