Владимир Гомельский оценил выступление 4 ведущих игроков ЦСКА

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил игру баскетболистов ЦСКА Николы Милутинова, Торнике Шенгелии, Дэниэла Хэкетта и Яниса Стрелниекса.

«Милутинов и Шенгелия хорошо заточены под подборы в атаке. Милутинов идёт на чужой щит с высоко поднятой правой рукой. У него прыжок невысокий, но рост и длина руки позволяет дотягиваться до мяча и через спину противника. Обратите внимание на то, как Милутинов подбивает мяч вверх — к себе одной рукой в первом прыжке, а во втором забирает мяч в две руки. У Шенгелии другая манера. Он идёт на чужой щит с ходу. Ему очень тяжело поставить спину из-за того, что у него высокая стартовая скорость. Правда, Торнике в большинстве случаев хочет добить мяч в кольцо в одном прыжке. Но за отскок борется агрессивно и часто выигрывает.

Хэккетт и Стрелниекс не злоупотребляют дриблингом на месте. Если возможности обыграть один на один нет, то они передают мяч. Оба умеют делать это быстро. Я гораздо больше волнуюсь, когда Хэккетт идёт в проход и потом начинает искать скидку. Там чаще потери случаются, чем результативные передачи. А у Стрелниекса почти не бывает непродуманных действий. Он очень надёжный игрок. Мне кажется, что все тренеры, работавшие со Стрелниексом раньше, и Итудис сейчас, находятся под впечатлением его снайперских качеств. Отсюда и решение использовать его на позиции второго номера. Кроме того, у Стрелниекса есть один существенный недостаток — невысокая скорость", — написал Гомельский на своём сайте.