Один из лучших разыгрывающих НБА принял решение по контракту на $ 34,5 млн
Разыгрывающий защитник «Юта Джаз», ветеран лиги Майк Конли принял решение относительно своего будущего. Баскетболист не станет пользоваться опцией контракта, которая позволяет ему досрочно покинуть команду из Солт-Лейк-Сити. Таким образом, Конли продолжит защищать цвета «Юты». В следующем сезоне он заработает $ 34,5 млн, по его завершении он станет свободным агентом.
Минувший сезон стал первым для Конли в составе «Юты». До этого он выступал лишь в составе «Мемфис Гриззлиз». В регулярном чемпионате-2019/2020 Майк принял участие в 47 встречах (41 в старте), набирая в них 14,4 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 4,4 передачи. В плей-офф на его счету 5 матчей, в которых он собирал коллекцию из 19,8 очка, 2,8 подбора и 5,2 передачи.
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